В Госдуме предложили отменить пенсионную реформу

Депутаты фракции КПРФ и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста в России. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают вернуться к выходу на пенсию в возрасте 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

В пояснительной записке к документу говорится, что вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за счет части налогов.

«По данным Финансового университета при правительстве России, в настоящее время до 60 лет не доживают 30 % мужчин; до 65-ти - 43 %», - отмечают авторы законопроекта.

По их словам, если людей принудительно заставить работать, этот показатель увеличится. Кроме того, ухудшение состояние здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, приведет к значительному росту нагрузки на Фонд социального страхования, больше людей будут обращаться за инвалидностью, вырастет безработица и «связанные с ней стрессы».

«Для того, чтобы избежать указанных негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости» - заключили коммунисты.