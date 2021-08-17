В России предложили ввести новый налог для физлиц

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил ввести налог на денежные переводы за рубеж.

Как сообщает «Дума ТВ», соответствующую инициативу фракция намерена продвигать в Госдуме нового созыва.

Сергей Миронов заявил, что из России ежегодно утекают миллиарды рублей, которые зарабатывают мигранты. Эти средства могли бы заработать граждане России и потратить их внутри страны.

По мнению политика, России необходимо ввести налог на денежные переводы за границу. Он напомнил, что львиная доля таких переводов идет в страны СНГ.

Лидер эсеров сообщил, что международные эксперты в 2020 году признали переводы из РФ в другие страны мира самыми выгодными в мире, так как они не облагаются налогами.

Он пояснил, что подавляющее большинство мигрантов, работающих в РФ, нигде официально не оформлены и не платят в стране пребывания ни налогов, ни социальных взносов.

По данным МВД, в Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. В 2020 году их численность постепенно снижалась из-за пандемии коронавируса и к декабрю достигла 6 млн человек.

По данным Совета при президенте РФ по правам человека, около 2,5 млн мигрантов в России работают без оформления регистрации и трудовых договоров.