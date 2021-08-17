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Россиянин прошел онлайн-опрос и потерял почти три миллиона рублей

Мослента
1 час назад

Почти трех миллионов рублей лишился безработный россиянин после того, как попытался пройти онлайн-опрос. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Россиянин прошел онлайн-опрос и потерял 3 млн рублей
Фото: UnsplashUnsplash

В понедельник вечером, 16 августа, в полицию обратился мужчина, заявив, что с его банковского счета списалась крупная денежная сумма. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина пытался пройти опрос в интернете, за который предлагалось денежное вознаграждение. После прохождения опроса он ввел реквизиты своей банковской карты для перечисления на нее оплаты.

В результате москвич потерял из-за мошенников два миллиона 714 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал о новом способе мошенничества. По его словам, существует такая часть видеоконтента, когда реальное лицо человека заменяется виртуальным, например, для звонка через Zoom-call. Специалист рекомендовал не отвечать на звонок, если есть подозрения, что это мошенники. Можно также использовать специальные приложения для распознавания номеров.

Личный счет,МВД,
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