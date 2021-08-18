«Борьба бессмысленна»: советник Зеленского отверг возможность демократии на Украине

«Как оказалось, реальный мир недостаточно приспособлен для идеалистических экспериментов, направленных на унификацию всех под единую идеальную концепцию. Первым в этом удостоверился СССР. А сейчас США, во главе коллективного Запада», - отметил советник украинского лидера на своей странице в Facebook.

Также Арестович добавил, что Штаты сейчас пожинают последствия своих неправильных представлений об окружающей их действительности, на которые они пустили огромные деньги и ради которых пожертвовали сотнями тысяч жизней. Помимо этого, как подчеркнул украинский политик, оказалось, что при либеральных демократиях люди истребляются «ничуть не менее успешно, чем при тоталитарных режимам», с которым либералы как раз и воюют.