«Борьба бессмысленна»: советник Зеленского отверг возможность демократии на Украине

После провала Соединенных Штатов в Афганистане, строительство демократии и борьба за создание «нового, демократического государства» на Украине не имеет никакого смысла. Это мнение озвучил Алексей Арестович, советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского.
Арестович считает, что события в Афганистане показали крах доктрины либеральной демократии, победившей Советский Союз в 1991 году.
«Как оказалось, реальный мир недостаточно приспособлен для идеалистических экспериментов, направленных на унификацию всех под единую идеальную концепцию. Первым в этом удостоверился СССР. А сейчас США, во главе коллективного Запада», - отметил советник украинского лидера на своей странице в Facebook.
Также Арестович добавил, что Штаты сейчас пожинают последствия своих неправильных представлений об окружающей их действительности, на которые они пустили огромные деньги и ради которых пожертвовали сотнями тысяч жизней. Помимо этого, как подчеркнул украинский политик, оказалось, что при либеральных демократиях люди истребляются «ничуть не менее успешно, чем при тоталитарных режимам», с которым либералы как раз и воюют.
Как считает Арестович, все это показывает, что идеалы нередко оказываются выше интеллекта, и для себя он сделал определенный вывод.
«В одном я пока удостоверился точно: борьба за создание на Украине «нового, демократического государства» бессмысленна», - отметил он, предложив начать борьбу для построения «новой цивилизации».