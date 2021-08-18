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«Борьба бессмысленна»: советник Зеленского отверг возможность демократии на Украине

Анна Безрукова
29 минут назад

После провала Соединенных Штатов в Афганистане, строительство демократии и борьба за создание «нового, демократического государства» на Украине не имеет никакого смысла. Это мнение озвучил Алексей Арестович, советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского.

«Борьба бессмысленна»: советник Зеленского отверг возможность демократии на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Арестович считает, что события в Афганистане показали крах доктрины либеральной демократии, победившей Советский Союз в 1991 году.

«Как оказалось, реальный мир недостаточно приспособлен для идеалистических экспериментов, направленных на унификацию всех под единую идеальную концепцию. Первым в этом удостоверился СССР. А сейчас США, во главе коллективного Запада», - отметил советник украинского лидера на своей странице в Facebook.

Также Арестович добавил, что Штаты сейчас пожинают последствия своих неправильных представлений об окружающей их действительности, на которые они пустили огромные деньги и ради которых пожертвовали сотнями тысяч жизней. Помимо этого, как подчеркнул украинский политик, оказалось, что при либеральных демократиях люди истребляются «ничуть не менее успешно, чем при тоталитарных режимам», с которым либералы как раз и воюют.

Как считает Арестович, все это показывает, что идеалы нередко оказываются выше интеллекта, и для себя он сделал определенный вывод.

«В одном я пока удостоверился точно: борьба за создание на Украине «нового, демократического государства» бессмысленна», - отметил он, предложив начать борьбу для построения «новой цивилизации».

Личный счет,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,
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