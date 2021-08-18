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Ил-112В продолжат летать после катастрофы и гибели пилотов

Алиса Селезнёва
26 минут назад

Программа летных испытаний военно-транспортного самолета Ил-112В продолжится с использованием третьего и четвертого опытных образцов, несмотря на авиакатастрофу в Подмосковье. Об этом со ссылкой на осведомленный источник в оборонно-промышленном комплексе пишет РИА Новости.

По его словам, второй опытный образец Ил-112В в настоящее время проходит прочностные испытания на стенде.

«Третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам. Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года», - пояснил источник.

17 августа при заходе на посадку на аэродром Кубинка в Подмосковье потерпел крушение первый образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли три человека - летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов (командир), летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.

Перед падением у самолета загорелся правый двигатель. Источники отмечали, что, по предварительным данным, причиной пожара стало попадание масла в камеру сгорания. При этом бывший генеральный конструктор «Илюшина» Николай Таликов заявил, что о проблемах с двигателями у самолета известно давно, однако в компании слишком долго не обращали на это внимания.

Подняты тела погибших при падении Ми-8 на Камчатке

В Ростехе для выяснения причин аварии создана внутренняя комиссия с привлечением специалистов авиастроительных заводов и научно-исследовательских институтов, ее возглавил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

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