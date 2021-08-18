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Эпидемиолог предупредил о превращении COVID-19 в сезонное заболевание

Алиса Селезнёва
55 минут назад

Коронавирус станет сезонным заболеванием после достижения коллективного иммунитета в 80%. Об этом РИА Новости заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Эпидемиолог предупредил о превращении COVID-19 в сезонное заболевание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, коллективный иммунитет будет мешать коронавирусу мутировать.

«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет – это 80 процентов», - пояснил Горелов.

Он отметил, что сейчас вирус постоянно меняется, приобретает новые свойства и находится в фокусе внимания ученых, которые мониторят циркуляцию различных генотипов, принципиально отличающихся друг от друга. Такая ситуация будет до тех пор, пока от COVID-19 не защитятся 80% населения.

Ранее главврач 52-й больницы Марьяна Лысенко заявила, что для защиты от COVID-19 необходимо привить 80% населения, поскольку контагиозность вируса с появлением новых штаммов выросла в четыре раза. По ее словам, время приоритетной вакцинации групп риска уже упущено, сейчас речь должна идти о вакцинации всех и каждого.

При этом, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, у почти у 90% заразившихся коронавирусом жителей столицы был выявлен индийский штамм «дельта», который гораздо агрессивнее и быстрее распространяется. Мэр подчеркнул, что для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом.

Личный счет,Марьяна Лысенко,Александр Горелов,Сергей Собянин,РАН,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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