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«Какое-то время был жив»: туристка о гибели депутата на вулкане Камчатки

Алиса Селезнёва
28 минут назад

По словам участницы восхождения на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке Валерии Ваниной, сначала вниз сорвался Александр Филяев, а затем погиб и депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин. Об этом пишут «Известия».

«Какое-то время был жив»: туристка о гибели депутата на вулкане Камчатки
Фото:  zapad24.ru zapad24.ru

17 августа стало известно, что двое туристов сорвались во время спуска с высоты в 4 тысячи метров на леднике вулкана Ключевская Сопка в Камчатском крае. Одним из погибших оказался депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин. Спасатели не смогли оперативно добраться до места падения.

Участница восхождения Валерия Ванина рассказала, что сначала вниз сорвался Александр Филяев.

«Владимир с Андреем пошли посмотреть, можно ли ему помочь. Они нашли труп Александра и дальше, видимо, Андрей тоже сорвался. Владимир спустился к телу Андрея, он какое-то время был жив», - пояснила она.

По словам туристки, Владимир остался дожидаться сотрудников МЧС, однако спасателям не удалось оперативно добраться до места происшествия из-за труднодоступности вершины. В итоге турист самостоятельно спустился в лагерь.

Депутат из Красноярского края погиб на Камчатке

При этом Ванина подчеркнула, что группа совершает восхождения ежегодно, ее участники опытные, а гид выполнял только роль экскурсовода.

Личный счет,Александр Филяев,МЧС,газета "Известия",
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