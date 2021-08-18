"Завалить мост и запустить крокодилов": украинский журналист призвал депортировать крымчан

В Крыму всегда преобладали пророссийские настроения, поэтому симпатизирующее Москве население полуострова необходимо депортировать через Керченский мост. Такое заявление сделал журналист из Львова Остап Дроздов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он подчеркнул, что в настоящее время Украина не может вернуть Крым. Но при таком сценарии нужно «депортировать пророссийских граждан через Керченский мост, завалить мост и запустить крокодилов для освобождения территории», передает РИА «Новости».

Также Дроздов сказал, что пророссийские настроения в Крыму были всегда. Он считает, что после присоединения полуострова к России положение дел только усугубилось, поскольку у всех жителей теперь российские паспорта.

"Когда я посещал свой как будто украинский Крым, давно, еще в нулевых годах, то я оказывался в России", - отметил он.

Но после воссоединения Крыма с Россией ситуация поменялась "в еще худшую сторону" вследствие того, что у всех жителей российские паспорта, добавил Дроздов

Ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о новом плане Киева по возвращению Крыма. Он заявил, что возвращение полуострова будет происходить по «плану Махатмы Ганди». По его мнению, Россия уже находится на третьей стадии, а на четвертой Украина возьмет под контроль Крым.