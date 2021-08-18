В Евросоюзе сравнили победу талибов с возвращением Крыма в состав России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что приход «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) к власти в Афганистане сравним по значимости с присоединением Крыма к России. Об этом сообщает Politico Europe.

События в Афганистане Боррель прокомментировал, выступая после встречи министров иностранных дел ЕС.

Победу талибов он назвал «самым важным геополитическим событием, которое произошло с тех пор, как Крым был взят Россией». Боррель отметил, что были допущены ошибки, но «не Евросоюз решил покинуть Афганистан». Он подчеркнул, что решение было принято экс-президентом США Дональдом Трампом и реализовано следующей американской администрацией.

Боррель призвал к диалогу с талибами ради предотвращения гуманитарного кризиса.

«Мы должны связаться с властями Кабула, какими бы они ни были. «Талибан» выиграл войну», - заявил он, отметив, что это не означает международного признания талибов.

Боррель назвал одним из самых больших опасений официальных лиц ЕС миграционную катастрофу, подобную кризису в Сирии 2015 года. ЕС направит «подкрепление» своей делегации в Кабул для продолжения диалога с «Талибаном» по «практическим вопросам», рассказал он. Первоочередной целью, по его словам, станет эвакуация около 400 афганцев, работавших на ЕС, и членов их семей.

Боррель добавил, что обсуждать события в Афганистане необходимо с Турцией, Россией, Ираном, Пакистаном и Индией.

В 2021 году на фоне вывода американских войск напряженность в Афганистане начали расти. Основные силы США покинули страну к середине июля.

Движение «Талибан» 15 августа объявило о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Ашраф Гани бежал из страны, многие государства начали эвакуировать своих дипломатов. Талибы контролируют все наземные пограничные переходы в Афганистане, тысячи людей попытались покинуть страну через аэропорт Кабула, некоторые из них погибли.