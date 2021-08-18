Трамп заявил о доступе России к передовой технике США

Россия и Китай получат доступ к брошенной в ходе неорганизованного выхода Соединенных Штатов из Афганистана американской военной технике. Сейчас она оказалась в руках представителей движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом в эфире телеканала Fox News заявил бывший лидер США Дональд Трамп.

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Ранее издание Stars and Stripes сообщало, что американские военные поспешно оставили базу возле военного аэродрома в провинции Кандагар, которая ранее была территорией крупнейшей дислокации сил США и НАТО в Афганистане. Отмечалось, что эти действия не были скоординированы с правительственными войсками.

«Я хотел забрать все военное оборудование, у нас там вертолеты Blackhawk, абсолютно новые, на миллиарды долларов, теперь к ним получат доступ Россия, Китай», — отметил Трамп.

Также бывший президент США добавил, что планировал забрать всю американскую военную технику, так как ему было понятно, что правительственные войска «не будут сражаться».

О выводе американских войск из Афганистана президент США Джо Байден сообщил 14 апреля этого года. Данная военная кампания стала самой долгой за всю историю Соединенных Штатов.

Ранее, 15 августа стало известно, что талибы взяли под контроль все пограничные переходы.