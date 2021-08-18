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Пока вы в маске: Вернувшихся из-за границы москвичей без тестов на COVID оштрафовали на 20 млн рублей

Елена Прошина
1 час назад

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Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 20 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов

Вернувшиеся из-за рубежа москвичи получили штрафы на более чем 20 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. С 1 августа ведомство направило почти 8 тысяч уведомлений гражданам, приехавшим из-за границы не передавшим результаты тестирования на COVID-19 на Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Несмотря на информирование жителей столицы, около 2% вернувшихся с отдыха за границей, не выполнили указанные требования.

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Роспотребнадзор назвал условие перехода COVID в сезонную болезнь

Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет — это 80 процентов», — рассказал он РИА «Новости».

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Медики рассказали, можно ли заразиться COVID-19 больше двух раз за год

За год человек может переболеть COVID-19 до трех раз, сообщил "Газете.Ru" замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. "10 раз за год человек вряд ли перенесет заболевание - это практически невозможно. Скорее всего, это какие-то исключительные случаи. Обычно — не больше двух-трех раз", - сказал он.

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Российские ученые выявили подавляющие COVID-19 микроорганизмы

Российские ученые из Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной совместно со специалистами новосибирского центра «Вектор» выявили пробиотики, которые могут подавить коронавирус. Об этом сообщает издание «Известия». Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что один из штаммов лактобактерий проявляет противовирусную активность в отношении SARS-CoV-2. Соответствующую активность проявил штамм L. fermentum 90 TC-4.

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Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили свыше 40 млн россиян

Число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, на исходе седьмого месяца массовой вакцинации превысило 40 млн, следует из подсчетов ТАСС на основе данных региональных властей. Таким образом, по крайней мере первую прививку получили примерно 27,5% всего населения страны и 34,7% ее взрослых жителей.

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Личный счет,Видео,Александр Горелов,Вадим Покровский,РАН,Роспотребнадзор,Газета.Ru,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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