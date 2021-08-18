Среди вакцинированных россиян разыграют 100 млн рублей

В России запустят программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на портале российского правительства.
Мероприятие пройдет с 1 сентября по 1 декабря этого года среди вакцинированных на основании информации Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.
Участниками розыгрыша призов могут стать граждане России, возраст которых составляет более 18 лет. Выбор победителей будет производиться из всех, кто принимал участие в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов.
В общей сложности выберут 1000 победителей. Каждому вручат по 100 тыс. рублей. Итоги лотереи утвердит специальная тиражная комиссия, состав которой выберут позже.
За время проведения лотереи из перечня всех участников компьютер на основе технологии алгоритма случайной выборки дважды выберет победителей.
Оператором лотереи будет акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов проведут на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.
Итоги розыгрыша выложат на сайте бонусзаздоровье.рф.
Также информация о победе появится в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Кроме этого, данные направят победителю через push-уведомления.
«Начиная программу поощрения вакцинированных, правительство таким образом благодарит граждан, проявивших сознательность, позаботившихся о собственном здоровье и защитивших своих родных», – подчеркнула, комментируя это решение, вице-премьер Татьяна Голикова.