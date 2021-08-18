ВИЧ-инфицированные пожаловались на отказы в вакцинации

Имеющие ВИЧ жители Санкт-Петербурга и Москвы массово сталкиваются с отказами в вакцинации от коронавируса, а также требованиями принести справку, что принимаемые ими препараты «не взаимодействуют с вакциной». Об этом пишет «Коммерсант».

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Общественное движение «Пациентский контроль» (объединяет людей с социально значимыми заболеваниями) и ассоциация Е.В.А. (защищает женщин, затронутых ВИЧ-инфекцией) заявили о десятках отказов поликлиник Санкт-Петербурга прививать пациентов с ВИЧ-инфекцией. Врачи требуют от ВИЧ-инфицированных привезти разрешение от инфекционистов.

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«Это серьезная трата времени и сил — ехать в Центр СПИД, сидеть в очереди к врачу или дожидаться записи на прием, потом повторно записываться на вакцинацию и снова идти в поликлинику. На этот квест может уйти несколько дней, а то и недель, и не каждый может себе это позволить»,— пояснили в «Пациентском контроле».

Житель Санкт-Петербурга с ВИЧ рассказал изданию, что врач в пункте вакцинации просил прийти, когда «закончится лечение», которое длится всю жизнь. А затем - принести справку от инфекциониста о том, что препараты от ВИЧ «не взаимодействуют с вакциной».

О нежелании медиков вакцинировать ВИЧ-пациентов и в Москве сообщал в июне фонд «СПИД.Центр». При этом в Департаменте здравоохранения столице подчеркнули, что дополнительно проинформировали работающих в прививочных пунктах врачей о недопустимости отказа в вакцинации людям с ВИЧ и вопрос «уже решился».

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснили изданию, что знают о проблеме и ведут разъяснительную работу. В ведомстве уточнили, что врач перед вакцинацией должен спросить пациента, принимает ли он терапию, подавлен ли вирус и какое у него количество CD4-клеток, и требовать справку, только если пациент не может ответить на эти вопросы.

В свою очередь главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус заметил, что наличие ВИЧ позволяет отнести пациента в группу риска тяжелого течения COVID-19, а значит, для этих людей вакцинация должна быть приоритетной.

Ранее главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница 40» в Коммунарке Денис Проценко в эфире Российского общества «Знание» отметил, что мутировавший коронавирус вызывает тяжелое течение болезни у молодых пациентов и это еще один аргумент в пользу вакцинирования. Проценко напомнил, что вакцинация является залогом прекращения мутаций вируса и окончания пандемии.