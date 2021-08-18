Доплата в 10 тысяч: Пенсионерам рассказали о прибавке в августе

Специалисты Пенсионного фонда рассказали, кто может рассчитывать на доплату в размере 10 тысяч рублей в августе. Так, денежные средства направят гражданам пенсионного возраста, передает UssurMedia.ru.

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Размер их накопительной пенсии должен составлять 5% и менее от суммы размера страховой пенсии по старости. Учитывается и фиксированная выплата, и размер накопительной пенсии, которые рассчитаны по состоянию на день назначения накопительной пенсии.

Направят средства мужчинам 1953–1966 годов рождения и женщинам 1957–1966 годов рождения. Граждане должны иметь отчисления на накопительную пенсию. Еще одно требование – наличие трудового стажа не менее 12 лет. В среднем размер накопительной пенсии составляет 10 тысяч рублей или менее.

Также, как стало известно, единовременная выплата полагается пенсионерам, проживающим на юге России.

В Геленджике местные власти приняли решение внепланово поддержать финансово военных ветеранов. Разовая денежная выплата полагается всем участникам Великой Отечественной войны, которые стали по ее результатам инвалидами или трудились в тылу. Также деньги полагаются тем, кто являлся узником концлагерей в несовершеннолетнем возрасте или жил в блокадном Ленинграде.

Инициатива принадлежит главе города Алексею Богодистову.

«Думали, какое еще внимание мы можем оказать нашим ветеранам. Решили сделать традиционными единовременные финансовые выплаты. Оформили все необходимые документы. Сегодня начали перечислять деньги ветеранам Великой Отечественной войны», – подчеркнул он.