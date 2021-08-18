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«Ужасные времена»: Трамп описал будущее США

Елена Прошина
1 час назад

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают «ужасные времена». Вывод войск из Афганистана он назвал самым большим унижением для Америки за всю её историю. Слова экс-главы государства цитирует телеканал Fox News.

«Ужасные времена»: Трамп описал будущее США
Фото: ReutersReuters

Трамп отметил, что происходящее сейчас в Афганистане будет на протяжении нескольких лет оказывать влияние на международные отношения США, а потому страну ждет нелегкое будущее.

«За все годы наша страна ни разу не подвергалась такому унижению. Не могу сказать точно какое это поражение: военное или психологическое, но ничего подобного раньше не происходило», – отметил экс-президент.

Напомним, что в апреле действующий президент Джо Байден начал вывод американского военного контингента из Афганистана. В результате в июле «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) начал масштабное наступление и в течение месяца взял под контроль всю страну. При этом Байден заявлял, что собственная армия Афганистана способна удержать напор талибов.

В результате действия президента вызвали обширную критику. Недавно представитель Республиканской партии Рик Скотт призвал к парламентскому расследованию действий Байдена. По его словам, он полностью провалил операцию, а сейчас власть перешла к тем же людям, которые управляли Афганистаном во время теракта с башнями-близнецами 11 сентября 2001 года.

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