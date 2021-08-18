«Ужасные времена»: Трамп описал будущее США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают «ужасные времена». Вывод войск из Афганистана он назвал самым большим унижением для Америки за всю её историю. Слова экс-главы государства цитирует телеканал Fox News.

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Трамп отметил, что происходящее сейчас в Афганистане будет на протяжении нескольких лет оказывать влияние на международные отношения США, а потому страну ждет нелегкое будущее.

«За все годы наша страна ни разу не подвергалась такому унижению. Не могу сказать точно какое это поражение: военное или психологическое, но ничего подобного раньше не происходило», – отметил экс-президент.

Напомним, что в апреле действующий президент Джо Байден начал вывод американского военного контингента из Афганистана. В результате в июле «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) начал масштабное наступление и в течение месяца взял под контроль всю страну. При этом Байден заявлял, что собственная армия Афганистана способна удержать напор талибов.