«Это просто катастрофа»: россиянка о сборах детей в школу

Одна из читательниц интернет-издания для родителей Letidor.ru рассказала, что представляют собой сборы двоих детей в школу. По ее мнению, они способны разорить любую среднестатистическую российскую семью.

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Женщина призналась, что уже давно перестала воспринимать первое сентября как праздник. Он для нее, скорее, повод снова «перекроить» бюджет и многого себя лишить.

«У меня два школьника: сын идет в шестой класс, а дочка – в первый. И с каждым годом расходы на форму, канцелярку и букеты увеличиваются. Если честно, это просто катастрофа!», - сетует она.

Женщина раскритиковала советы по покупке бюджетного «набора» для школы. По ее словам, она не может себе позволить приобрести для своего ребенка «уродливую рубашку невнятного фасона или страшненький рюкзак» ради экономии.

«Наберите георгинов на даче – и любуйтесь на дизайнерские букеты роз, которые принесут другие дети», - возмущается женщина.

По ее словам, стоимость качественных красивых вещей слишком высокая. Она, в частности, указала на то, что рубашки для мужа обходятся дешевле, чем для сына-школьника.