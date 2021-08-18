В Германии назвали семь мешающих запуску «Северного потока -2» условий

Существует семь условий, которые могут помешать запуску «Северного потока-2». Их перечислило немецкое издание Handelsblatt.

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Несмотря на то, что США и Германия заключили соглашение, которое обязывает первых не вмешиваться в постройку и запуск газопровода, препятствия его запуску все равно существуют.

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Первое из них – это газовая директива ЕС. Согласно ней, оператор трубопровода не может выступать его владельцем. Несмотря на то, что одобрять газопровод будут власти Германии, окончательное решение примет Еврокомиссия, которая уже заявляла, что «СП-2» противоречит интересам Евросоюза.

Второе препятствие – недовольство Польши, Украины и ряда других восточноевропейских стран. Как отмечает издание, они могут помешать запуску проекта.

Третье условие, которое мешает работе «Северного потока -2» – Европарламент. В его составе находится большое количество антироссийски настроенных депутатов, которые могут проголосовать за резолюцию против трубопровода. При этом Еврокомиссия не обязана учитывать её, хоть и полностью проигнорировать также не сможет.

Четвертая проблема – партия «зеленых» в Германии, которые могут добиться успеха на выборах этой осенью. Их лидером является Анналена Бербок, настроенная против России. Ее партия выступает за то, чтобы тщательно проверить выполнение всех экологических предписаний и при необходимости вновь выступить против «Северного потока-2».

Пятое препятствие – советник президента США по энергобезопасности Амос Хохштейн. Он также выступает против России и будет взаимодействовать с властями Германии по поводу газопровода.

Шестое – иски экологов против газопровода. Часть экспертов в этой области считают, что существование «Северного потока-2» является угрозой экологии, а потому выступают против его запуска.