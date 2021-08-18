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Константин Райкин обвинил партнера в присвоении зданий стоимостью в 50 млн рублей

Елена Прошина
11 минут назад

Российский актер, худрук «Сатарикона» Константин Райкин обвинил своего партнера, театрального деятеля Анатолия Полянкина в краже зданий «Райкин-центра» и «Высшей школы сценических искусств». Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», артист уверен, что Полянкин обманом присвоил себе оба строения на Шереметьевской, 6 в Москве.

Константин Райкин обвинил партнера в присвоении зданий стоимостью в 50 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Райкина-младшего, ранее здания общей стоимостью 50 млн рублей принадлежали «Фонду поддержки и развития культуры имени А. И. Райкина», а в 2015 году ректор «Высшей школы сценических искусств» Анатолий Полянкин присвоил его себе.

Сейчас Константин Райкин обратился с заявлением в полицию. Идет проверка по факту мошенничества в особо крупном размере.

Напомним, что ранее худрук «Сатирикона» высказался о ситуации в театре «Современник», в котором СК проведет проверку из-за жалобы организации «Офицеры России» из-за постановки «Первый хлеб».

Райкин отметил, что не верит в то, что это «какие-то оскорбленные по настоящему люди», а скорее всего за этим стоит «известная» компания людей, которые получают деньги за натравливание органов и проведение таким образом цензуры.

Личный счет,Анатолий Полянкин,Константин Райкин,
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