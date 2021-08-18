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Россияне не верят в роковой август

Лера Букина
1 час назад

Россияне, принявшие участие в опросе «Рамблера», сказали, верят ли они в роковое влияние августа на судьбу России. Как выяснилось, мнения разделились.

Россияне не верят в роковой август
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее «Независимая газета» сообщила, что нынешний август уже можно назвать «черным» из-за рекордной смертности от коронавируса, рекордной площади природных пожаров, рекордных осадков и затопления населенных пунктов на юге страны, а также рекордных темпов подорожания ключевых продуктов питания и строительных материалов ко второй неделе месяца.

Между тем 42% участников исследования воспринимают происходящее как совпадение и не видят в этом никакой мистики. Другие же (36%) считают, что роковое влияние августа на судьбу России является неоспоримым фактом. Остальные респонденты (22%) не исключают того, что в этом есть нечто необъяснимое, хотя все же поверить в это не могут.

Социально-экономическая ситуация в ряде российских регионов вплотную приблизилась к критической, сообщил известный российский экономист Михаил Хазин в эфире YouTube-канала «Аврора». Как отметил эксперт, если текущее положение дел в стране не изменится, то уже к сентябрю обстановка может стать критической.

Личный счет,Михаил Хазин,Независимая газета,
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