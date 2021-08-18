Россияне не верят в роковой август

Россияне, принявшие участие в опросе «Рамблера», сказали, верят ли они в роковое влияние августа на судьбу России. Как выяснилось, мнения разделились.

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Ранее «Независимая газета» сообщила, что нынешний август уже можно назвать «черным» из-за рекордной смертности от коронавируса, рекордной площади природных пожаров, рекордных осадков и затопления населенных пунктов на юге страны, а также рекордных темпов подорожания ключевых продуктов питания и строительных материалов ко второй неделе месяца.

Между тем 42% участников исследования воспринимают происходящее как совпадение и не видят в этом никакой мистики. Другие же (36%) считают, что роковое влияние августа на судьбу России является неоспоримым фактом. Остальные респонденты (22%) не исключают того, что в этом есть нечто необъяснимое, хотя все же поверить в это не могут.