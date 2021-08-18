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Вещи музыканта Талькова выставят на аукцион за сотни тысяч рублей

Елена Прошина
1 час назад

Личные вещи музыканта Игоря Талькова выставят на аукцион, чтобы собрать деньги на концерт в честь его памяти. Как заявил «Петербургскому дневнику» концертный директор Талькова-младшего Артем Нефедьев, с молотка пойдут рукописи и водительские права известного музыканта.

Вещи музыканта Талькова выставят на аукцион за сотни тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

На аукционе можно будет приобрести рукописи песен «Чистые пруды» и «Летний дождь». А на водительских правах есть подпись известного музыканта.

Как отметил Нефедьев, средства пойдут на концерт памяти, который состоится 6 октября.

«Это будет не просто обычный концерт, а настоящее шоу, мы к нему серьезно готовимся, и, к сожалению, расходы превысили бюджет. По этой причине выставляются данные лоты", - объяснил Нефедьев.

Начальная стоимость каждого лота – по 100 тысяч рублей. По предварительной оценке, водительские права певца стоят 2 млн рублей, а рукописи песен – по 1 млн. Мероприятие состоится 25 и 26 августа в Северном аукционном доме.

Напомним, что Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года возле гримерки во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Личный счет,Игорь Тальков,
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