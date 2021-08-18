«Нужно не отдыхать, а работать»: глава СПЧ о четырехдневной рабочей неделе

В последнее время в России слишком активно обсуждают сокращение рабочей недели и тему праздников, заявил в интервью «Известиям» глава СПЧ Валерий Фадеев. Он признался, что положительно относится к отдыху, однако, по мнению Фадеева, тренд должен быть в обратную сторону.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, гражданам нужно больше работать, а не отдыхать, поскольку труд является важной составляющей в жизни людей. Фадеев указал на то, что любая деятельность должна приносить человеку радость.

«У нас больше половины людей в России получают меньше 27–28 тысяч зарплаты на руки. У нас очень много людей получают зарплату 15–20 тысяч рублей. Вот о чем надо думать», - высказался глава СПЧ.

Вопрос о сокращении рабочей недели в 2019 году поднял глава правительства России Дмитрий Медведев. В Федерации независимых профсоюзов тогда выражали готовность обсуждать инициативу, однако указывали на наличие более важных тем.