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«Нужно не отдыхать, а работать»: глава СПЧ о четырехдневной рабочей неделе

Лера Букина
1 час назад

В последнее время в России слишком активно обсуждают сокращение рабочей недели и тему праздников, заявил в интервью «Известиям» глава СПЧ Валерий Фадеев. Он признался, что положительно относится к отдыху, однако, по мнению Фадеева, тренд должен быть в обратную сторону.

«Нужно не отдыхать, а работать»: глава СПЧ о четырехдневной рабочей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, гражданам нужно больше работать, а не отдыхать, поскольку труд является важной составляющей в жизни людей. Фадеев указал на то, что любая деятельность должна приносить человеку радость.

«У нас больше половины людей в России получают меньше 27–28 тысяч зарплаты на руки. У нас очень много людей получают зарплату 15–20 тысяч рублей. Вот о чем надо думать», - высказался глава СПЧ.

Вопрос о сокращении рабочей недели в 2019 году поднял глава правительства России Дмитрий Медведев. В Федерации независимых профсоюзов тогда выражали готовность обсуждать инициативу, однако указывали на наличие более важных тем.

Минтруд не видит ярко выраженных предпосылок для того, чтобы вводить в России четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на полях заседания Совета глав правительств СНГ.

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