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Любимая россиянами страна пустит привитых "Спутником V" туристов

Вероника Полынина
29 минут назад

Привитые «Спутником V» россияне смогут приезжать в отдельные туристические районы Таиланда. Соответствующее решение принял тайский национальный комитет по борьбе с коронавирусом.

Любимая россиянами страна начнет принимать привитых "Спутником V"
Фото: ReutersReuters

«В ходе заседания 16 августа 2021 г. Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц», - говорится в сообщении на сайте российского посольства в Бангкоке.

«Песочницами» называются отдельные курортные зоны королевства, в частности популярный у россиян остров Пхукет. Подробная информация о доступных районах, а также о порядке въезда будет обновляться на сайте Агентства по туризму Таиланда.

В диппредставительстве отметили, что тайские профильные ведомства пока прорабатывают детали и сроки вступления в силу решения о въезде вакцинированных «Спутником V» россиян.

В настоящий момент в Таиланд могут въезжать те, кто привился вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Россияне же должны забронировать отель, который утвердили власти Таиланда, и провести в нем на карантине две недели.

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