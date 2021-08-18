Как получить ₽100 тысяч за прививку от коронавируса

Раскрыты подробности розыгрыша 1000 призов по 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса. Как сообщает РИА Новости, победителей будет определять компьютер с помощью алгоритма случайной выборки, а само мероприятие продлится с 1 сентября по 1 декабря.

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Розыгрыш пройдет на сайте бонусызаздоровье.рф, где позднее опубликуют результаты. Компьютер выберет счастливчиков на основании данных Единого регистра по уникальному номеру записи. Шанс на победу есть у всех, кто вакцинировался до момента проведения розыгрыша, и чей возраст достиг 18 лет.

Выплаты победителям будут производиться в течение полугода со дня проведения лотереи. Кроме сайта акции, информацию о выигрыше также опубликуют в личном кабинете на Едином портале госуслуг. При этом победителям потребуется предоставить для перевода карту банковской системы МИР.

Напомним, что о планах провести лотерею стало известно сегодня, 18 августа. Соответствующий указ подписал глава правительства Михаил Мишустин. Оператором лотереи выступит «Гознак».