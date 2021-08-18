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Как получить 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса

Елена Прошина
25 минут назад

Раскрыты подробности розыгрыша 1000 призов по 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса. Как сообщает РИА Новости, победителей будет определять компьютер с помощью алгоритма случайной выборки, а само мероприятие продлится с 1 сентября по 1 декабря.

Как получить ₽100 тысяч за прививку от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Розыгрыш пройдет на сайте бонусызаздоровье.рф, где позднее опубликуют результаты. Компьютер выберет счастливчиков на основании данных Единого регистра по уникальному номеру записи. Шанс на победу есть у всех, кто вакцинировался до момента проведения розыгрыша, и чей возраст достиг 18 лет.

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Выплаты победителям будут производиться в течение полугода со дня проведения лотереи. Кроме сайта акции, информацию о выигрыше также опубликуют в личном кабинете на Едином портале госуслуг. При этом победителям потребуется предоставить для перевода карту банковской системы МИР.

Напомним, что о планах провести лотерею стало известно сегодня, 18 августа. Соответствующий указ подписал глава правительства Михаил Мишустин. Оператором лотереи выступит «Гознак».

Предположительно, такой мерой власти хотят мотивировать россиян продолжать прививаться против коронавируса.

Личный счет,Михаил Мишустин,
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