Опубликован список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Издание Variety опубликовало список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

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Рейтинг возглавил Дэниел Крейг, который заработал 100 миллионов долларов за участие в двух частях фильма Райана Джонсона «Достать ножи». Его высокий заработок объясняется тем, что стриминговый сервис Netflix компенсирует те суммы, которые артист мог бы заработать, если бы его проекты показывали только в кинотеатрах.

Вторую строчку занял Дуэйн «Скала» Джонсон, чей гонорар за появление в комедии «Красная единица» может составить 50 миллионов долларов. Третье место разделили Уилл Смит и Дензел Вашингтон — оба актера в 2021 году получили гонорары в размере 40 миллионов долларов. Смит снялся в ленте «Король Ричард», а Вашингтон — в фильме «Дьявол в деталях».