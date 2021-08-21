В Госдуме раскрыли условия выплат на детей до семи лет

В Государственной думе напомнили, что малообеспеченные семьи с детьми до семи лет могут получить финансовую поддержку от государства. Об этом сказано на официальной странице Госдумы в Instagram.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Семьи с детьми от трёх до семи лет, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону за второй квартал предыдущего года, могут рассчитывать на пособие. Ребёнок должен иметь российское гражданство, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что выплату может оформить любой родитель — гражданин России, который проживает на территории страны.

При этом парламентарии уточнили, что сумма выплат варьируется от 50 до 100% прожиточного минимума по региону в зависимости от доходов семьи. Также отмечается, что дети в возрасте до 23 лет, которые не состоят в браке и обучаются очно, тоже будут учитываться в составе семьи.