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Госдума перечислила условия выплат для бедных семей с детьми до 7 лет

News.ruиещё 2
30 минут назад

В Государственной думе напомнили, что малообеспеченные семьи с детьми до семи лет могут получить финансовую поддержку от государства. Об этом сказано на официальной странице Госдумы в Instagram.

В Госдуме раскрыли условия выплат на детей до семи лет
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Семьи с детьми от трёх до семи лет, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону за второй квартал предыдущего года, могут рассчитывать на пособие. Ребёнок должен иметь российское гражданство, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что выплату может оформить любой родитель — гражданин России, который проживает на территории страны.

При этом парламентарии уточнили, что сумма выплат варьируется от 50 до 100% прожиточного минимума по региону в зависимости от доходов семьи. Также отмечается, что дети в возрасте до 23 лет, которые не состоят в браке и обучаются очно, тоже будут учитываться в составе семьи.

Ранее юрист Василий Воробьёв заявил, что любые поборы, которые касаются обеспечения функционирования школы, являются незаконными. Родители не обязаны платить за ремонт или новые шторы, объяснил он. При этом Воробьёв отметил, что в этот список не входят предметы, которые касаются непосредственно учебного процесса, например учебные пособия и материалы индивидуального использования.

Личный счет,Василий Воробьев,Госдума,
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