Счетная палата назвала среднюю зарплату сотрудников ПФР

Средний размер заработной платы работников центрального аппарата Пенсионного фонда России в 2020 году достиг 91,9 тысячи рублей, а в территориальных органах - 46,8 тысяч рублей. Это следует из данных, которые приведены в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР за прошлый год.

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«С 1 октября 2020 года заработная плата сотрудников ПФР проиндексирована на 4%. Средний размер заработной платы в 2020 году в центральном аппарате ПФР составил 91,9 тыс. рублей (в 2019 году — 78,0 тыс. рублей), в территориальных органах ПФР — 46,8 тыс. рублей (в 2019 году — 40,6 тыс. рублей)», — говорится в документе.

Как отмечается, в 2020 году фонд оплаты труда (ФОТ) в системе ПРФ был оценен в 68,117 миллиарда рублей, что демонстрирует рост на 13,3% по отношению к 2019 году.

Также зафиксирован рост расходов на обеспечение деятельности центрального аппарата ПФР и его территориальных органов - на 6,346 миллиарда рублей. Вместе с тем их доля в общих расходах уменьшается на протяжении трех лет, сообщает Счетная палата РФ. В 2018 году они достигли 1,4%, в 2019 году — 1,3%, а в 2020 году — 1,2%. За 2020 год ПФР уменьшил число подведомственных учреждений и штатную численность сотрудников.