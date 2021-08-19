Почему могут урезать пенсию

Сокращение размера пенсии может произойти по нескольким причинам. В частности, при переезде может быть скорректирован региональный коэффициент, учитываемый в ходе формирования пенсионных выплат, сообщил «Известиям» доктор юридических наук, экс-глава ПФР по Республике Татарстан Марсель Имамов.

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Речь идет, например, о тех, кто уехал из северных регионов.

«Также, если ранее пенсионер имел доплату к пенсии за нахождение на его обеспечении иждивенца, то при сепарации такого лица доплата пропадет. То же касается и инвалидов, которые имели доплату вследствие состояния здоровья, а затем, пройдя полный курс лечения, избавились от инвалидности», ― подчеркнул он.

Уменьшиться размер выплаты может при наличии у пенсионера неоплаченного штрафа, отметил Имамов. В таких ситуациях сотрудниками ФССП может быть списана задолженность из пенсии, пока она не будет полностью погашена.