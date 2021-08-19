Эксперт оценила потенциал "Северного потока-2" для Европы

"Газпром" сможет дополнительно до окончания 2021-го года поставить в Европу объемы газа, сопоставимого с объемами крупнейшего европейского подземного хранилища (ПХГ) компании, если запуск "Северного потока — 2" будет произведен в срок. Такое мнение РИА Новости озвучила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

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Запасы газа в ПХГ стран Европы в настоящее время находятся на многолетних минимумах, в том числе, основные хранилища "Газпрома", по информации Gas Infrastructure Europe на 16 августа, заполнены всего на 18%. Это касается ПХГ Reden и Jemgum в Германии, Haidach в Австрии и Bergermeer в Нидерландах. А показатель по всем хранилищам в государствах Евросоюза — 61,87%.

Белова отметила, что в "Газпроме" ждут начала запуска газопровода "Северный поток — 2", что позволит компании нарастить поставки на европейский рынок.

"Начало его эксплуатации в октябре-ноябре позволит дополнительно привести в Европу около 4-5 миллиардов кубометров газа, что сравнимо с активным объемом ПХГ в Редене (Германия)", — полагает эксперт.

Это крупнейшее ПХГ "Газпрома" в Европе ёмкостью 4,2 миллиарда кубометров, отмечается на портале "Газпром экспорта". По сведения Gas Infrastructure Europe, это хранилище заполнено только на 6,7%.