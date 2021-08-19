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«Брошенные на произвол судьбы»: депутат о пенсионной реформе в России

Елена Прошина
30 минут назад

Пенсионная реформа потерпела крах, заявил в интервью NEWS.ru депутат от КПРФ Алексей Куринный.

«Брошенные на произвол судьбы»: депутат о пенсионной реформе в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пенсионная реформа провалилась абсолютно. Она не выполнила ни одну функцию из тех, что на неё возлагались. Не получилось ни экономии бюджета, ни увеличения пенсии. В итоге и сбалансированность Пенсионного фонда также не осуществилась. Пенсионная реформа нанесла колоссальный удар по авторитету власти и ничего больше не сделала», - отметил он.

Депутат также указал на проблему, которая связана с тяжелым трудоустройством пожилых граждан. По его словам, им отказывают в приеме на работу, а если и принимают, то платят маленькие деньги и «они вынуждены нести, что называется, нищенское существование». Куринный также подчеркнул, что эти граждане являются брошенными на произвол судьбы.

«Никакой поддержки у них нет», - высказался депутат.

Он выступил за отмену пенсионный реформы. Куринный считает, что в России существует демографическая проблема. Почти половина мужчин предпенсионного возраста умирает до нынешнего пенсионного возраста, заявил он, напомнив об обещаниях властей увеличить продолжительность жизни.

Предложение о возвращении пенсионного возраста в России к показателям 2018 года назвали популизмом накануне выборов. Такое мнение озвучил проректор Академии труда и социальных отношений, проректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов, комментируя соответствующую законодательную инициативу депутатов КПРФ.

Личный счет,Александр Сафонов,Алексей Куринный,Финансовый университет,КПРФ,
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