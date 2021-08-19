«Брошенные на произвол судьбы»: депутат о пенсионной реформе в России

Пенсионная реформа потерпела крах, заявил в интервью NEWS.ru депутат от КПРФ Алексей Куринный.
«Пенсионная реформа провалилась абсолютно. Она не выполнила ни одну функцию из тех, что на неё возлагались. Не получилось ни экономии бюджета, ни увеличения пенсии. В итоге и сбалансированность Пенсионного фонда также не осуществилась. Пенсионная реформа нанесла колоссальный удар по авторитету власти и ничего больше не сделала», - отметил он.
Депутат также указал на проблему, которая связана с тяжелым трудоустройством пожилых граждан. По его словам, им отказывают в приеме на работу, а если и принимают, то платят маленькие деньги и «они вынуждены нести, что называется, нищенское существование». Куринный также подчеркнул, что эти граждане являются брошенными на произвол судьбы.
«Никакой поддержки у них нет», - высказался депутат.
Он выступил за отмену пенсионный реформы. Куринный считает, что в России существует демографическая проблема. Почти половина мужчин предпенсионного возраста умирает до нынешнего пенсионного возраста, заявил он, напомнив об обещаниях властей увеличить продолжительность жизни.
Предложение о возвращении пенсионного возраста в России к показателям 2018 года назвали популизмом накануне выборов. Такое мнение озвучил проректор Академии труда и социальных отношений, проректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов, комментируя соответствующую законодательную инициативу депутатов КПРФ.