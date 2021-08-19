«Брошенные на произвол судьбы»: депутат о пенсионной реформе в России

«Пенсионная реформа провалилась абсолютно. Она не выполнила ни одну функцию из тех, что на неё возлагались. Не получилось ни экономии бюджета, ни увеличения пенсии. В итоге и сбалансированность Пенсионного фонда также не осуществилась. Пенсионная реформа нанесла колоссальный удар по авторитету власти и ничего больше не сделала», - отметил он.