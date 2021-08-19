50 000 россиян ушли на ипотечные каникулы

В Центробанке отчитались о количестве ушедших на ипотечные каникулы россиян. По данным регулятора, отсрочкой по выплатам ипотеки воспользовались около 50 000 россиян. 85% из тех, кто обратился за предоставлением отсрочки по выплатам, сумели за полгода восстановить свою платёжеспособность. Также в ЦБ отметили, что зафиксировали не очень много жалоб на отказ в предоставлении отсрочки — буквально несколько сотен за прошедшие полгода.

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«Это примерно 50 000 граждан. Мы ведём ежеквартально мониторинг того, как банки реализуют каникулы, < > 85% смогли восстановить свою платёжеспособность в течение шести месяцев», — процитировало агентство «Прайм» слова главы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамута.

Представитель регулятора также рассказал, что Центробанк получил скромное количество жалоб от россиян на отказ в предоставлении ипотечных каникул: «это буквально там сотни, не тысячи, не десятки тысяч, а сотни жалоб за прошедшие полгода».

С 31 июля 2019 года у россиян появилось право на ипотечные каникулы, то есть шестимесячный льготный период, на который приостанавливаются выплаты по ипотеке либо уменьшается их размер. Также в это время нельзя изъять переданное в залог единственное жильё заёмщика. Взять перерыв можно только один раз по каждому кредиту.

В апреле 2020 года в России вступил в силу закон о кредитных каникулах. Он призван поддержать граждан и бизнес во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Гражданам, попавшим в сложную финансовую ситуацию из-за COVID-19, дали возможность получить кредитные каникулы сроком до полугода.