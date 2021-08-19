Назван допустимый размер платежа по ипотеке

«Больше - это уже, конечно, достаточно трудно для, наверное, любой семьи будет, если из текущего бюджета нужно будет отдавать третью часть или даже еще больше. Поэтому в пределах 25% если будет платеж составлять, наверное, с этим платежом можно справиться», - приводит РИА «Новости» слова Котюкова.