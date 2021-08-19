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"Не загнать себя в ловушку": назван допустимый размер платежа по ипотеке

Вероника Полынина
21 минуту назад

Размер платежа по ипотечному кредиту не должен превышать 25% семейного бюджета, считает заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.

Назван допустимый размер платежа по ипотеке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам замминистра, ежемесячный платеж, составляющий четверть семейного бюджета, находится «в зоне допустимого риска».

«Больше - это уже, конечно, достаточно трудно для, наверное, любой семьи будет, если из текущего бюджета нужно будет отдавать третью часть или даже еще больше. Поэтому в пределах 25% если будет платеж составлять, наверное, с этим платежом можно справиться», - приводит РИА «Новости» слова Котюкова.

Он отметил, что у каждой семьи есть свои особенности: одни могут отказать себе в расходах, а для других сделать это будет крайне сложно.

«К сожалению, есть примеры, когда люди берут ипотеку, желая получить сразу большее жилье или лучшее жилье, или в лучшем районе, принимают на себя более высокие обязательства, и потом достаточно трудно эти обязательства обслуживать и люди загоняют себя в долговую ловушку», - добавил замглавы Минфина.

Михаил Котюков призвал «потренироваться», прежде чем брать ипотеку, и в течение нескольких месяцев откладывать сумму предполагаемого платежа.

Кому станет доступна льготная семейная ипотека

По его словам, эту сумму стоит откладывать на какой-либо сберегательный счет, чтобы нельзя было ее потратить.

Личный счет,Михаил Котюков,Минфин,РИА Новости,
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