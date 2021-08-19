Россияне накопили сотни миллиардов рублей

В июле россияне накопили на банковских вкладах 150 миллиардов рублей, средства населения выросли на 0,5 процента. Об этом сообщает Центробанк (ЦБ).

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В ЦБ отметили рост остатков на текущих счетах граждан. Увеличению прибыли способствовало повышение депозитных ставок. Средства населения в отечественном банковском секторе почти достигли 20 триллионов рублей.

Сбережения на срочных вкладах уменьшились на 0,2 процента. В целом этот вид вложений стабилизировался — в мае снижение составило 0,9 процента, в июне — 0,8 процента.

Также в ЦБ сообщили о сокращении средств граждан на эскроу-счетах — с 205 миллиардов рублей в июне до 179 миллиардов. Падение связано со снижением ипотечных выдач.