Впервые за 10 лет: в России резко выросли цены на гробы

Производители похоронной продукции сообщили о повышении цен на свои изделия, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей отрасли.

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Как рассказал изданию глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов, производители гробов предупредили ритуальные агентства о повышении цен на 30-60%. Так, если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба была не выше 7 тыс. рублей, то в августе она составила уже 9,2 тыс. рублей, более дорогие образцы подорожали с 15 тыс. рублей до 20-25 тыс. рублей. Столь сильный рост цен отмечен впервые за десять лет, сказал Болтунов. Кроме того, на 10-20% выросли в цене деревянные кресты, добавил он.

Об увеличении стоимости гробов также сообщил подмосковный производитель похоронной продукции "Фаворит". По словам представителя компании, стоимость гробов выросла на 30%. Как пояснил производитель, стоимость необработанной древесины выросла вдвое из-за предстоящего запрета на экспорт.