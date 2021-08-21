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Адвокат предупредил о лишних "галочках" в кредитных договорах

Российская Газетаиещё 6
37 минут назад

При оформлении кредита банки могут включать в договор невыгодные для клиента условия, которые часто противоречат действующему законодательству. Об этом агентству "Прайм" рассказал адвокат Кирилл Данилов.

Адвокат предупредил о лишних "галочках" в кредитных договорах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, чаще всего кредитные организации включают в индивидуальные условия положения о необходимости заключить договор страхования.

"Вместе с тем, ни гражданским законодательством, ни Федеральным законом 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" не установлено обязательное страхование в случае заключения договора потребительского кредита", - отметил юрист.

Еще одна популярная уловка - включение в договор дополнительной комиссии за пользование кредитом. Данилов объяснил, что комиссии часто взимаются за услуги, которые не являются самостоятельными банковскими продуктами.

Типовые формы кредитных договоров могут содержать условия о подписке на СМС-рассылки банка.

"По действующему законодательству, распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы", - заключил адвокат.

Личный счет,Кирилл Данилов,
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