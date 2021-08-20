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Трубочки вне закона: в России предложили запретить десятки пластиковых товаров

Анна Безрукова
47 минут назад

В Минприроды России обнародовали список из 28 видов товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. Этот перечень подготовила компания "Российский экологический оператор" (РЭО), рассказали ТАСС в ведомстве.

Трубочки вне закона: в России предложили запретить десятки пластиковых товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об одноразовых трубочках, тарелках, стаканах из пластика. Также в список включили крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичного полиэфира), коробки и пачки для табачной продукции, блистерную упаковку (кроме медикаментов) и упаковку для куриных и перепелиных яиц.

Кроме названного, перечень содержит видов пакетов - дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумку-сетку для овощей и фруктов.

В Минприроды пояснили, что запрет этих видов товаров и упаковки возможно введут только после создания инфраструктуры для выпуска альтернативных замещающих изделий.

Отмечается, что список альтернативных видов товаров и упаковки уже готов. Так, например, трубочки, мешалки, столовые приборы и ватные палочки из пластика предложено заменить изделиями из бумажных, деревянных или других материалов растительного происхождения. Блистерную упаковку рекомендовано заменить бумажной.

От пакетов и пленки, изготовленных из полимерных материалов, предложено отказаться в пользу многоразовых изделий. Но альтернативу к одному виду упаковки к настоящему времени не нашли - это пластиковые капсулы от кофе.

Ранее сегодня сообщалось, что Минприроды России направило Минпромторгу предложение по запрету использования 28 одноразовых видов упаковки и товаров в стране.

Личный счет,Минприроды,Минпромторг,ИТАР-ТАСС,
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