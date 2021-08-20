"Научись писать как Дали": Дибров о высоких гонорарах звезд

Российский телеведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров объяснил в разговоре с NEWS.ru большие гонорары телеведущих и актёров. В качестве примера он вспомнил историю возведения дворца и парка Норлибунка в столице Тибета Лхасе. Комплекс строился, по словам шоумена, 80 лет на высоте пять тысяч метров, где «просто воздуха нет».

Собеседник добавил, что заработок в «актёрском и публичном деле» лучше измерять сообразно тому, какому числу миллионов русских людей этот человек принёс кураж в их повседневную работу. Если многим, то надо и платить хорошо.

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Уже умер тот далай-лама, в честь которого начинали стройку, а бедные рабочие, при полном отсутствии воздуха, всё ещё катили камни. И дабы не обескуражить строителей, досужие ламы два раза в году на буддистские праздники издалека показывали куклу, которая портретно напоминала усопшего далай-ламу. Рабочие смотрели — как тот Петька: «Плывёт Чапай!», — жив ещё далай-лама — и продолжали катить камни в гору. Сегодня этот храм — одно из чудес света. Это образец качества строительства и красоты, я был в нём. Вот что такое то самое оружие, каким [награждают энтузиастов]. И актёрское мастерство одно из них, — подчеркнул Дибров.

Он отметил, что в силу алкоголизма, например, или скромных способностей, человек не может достичь высот в профессии — на сцене или на ТВ. Но в этом случае и жаловаться не надо «на скудость полученного, уравниловка здесь не получится».

Вы попробуйте посмотреть с точки зрения бедного художника, который всю жизнь писал портреты членов политбюро. Может, он тоже обидится на Сальвадора Дали, чьи доходы исчисляются миллионами. Что я могу сказать, товарищ? Научись писать как Дали, и будут миллионы. И он будет обижаться на Ван Гога, чьи посмертные гонорары превышают доходы среднего города России за год? — заявил Дибров.

Журналист обратил внимание, что даже в Северной Корее на купюрах написано «Не завидуй никому на свете», хотя это больше похоже на «иезуитство», ибо явно не властям Пхеньяна такие фразы наносить на бумажные денежные знаки.

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров отреагировал в разговоре с NEWS.ru на слухи о гонораре артиста Олега Меньшикова за один выход на сцену театра Ермоловой в 103 тысячи рублей. Шоумен отметил, что «завистники» критикуют в прессе, например, актёров за их доходы, так как о «настоящих ворах» в СМИ говорить опасно — «можно по балде получить».

Завистник кого угодно, только не себя любимого, хотел бы поставить под удар. Если он за справедливость, то пусть бы и выступал против всех воров на свете. Кто, заметьте, присваивает себе деньги, ничего не создавая вокруг себя, а только присасываясь к госзаказам? К счастью, в стране ведётся решительная борьба с коррупцией, о чём лишний раз говорил президент [России Владимир Путин], к счастью, сажают этих воров. Трудная эта борьба, но она ведётся. Так почему они здесь молчат? Опасно — можно подхватить по балде. А вот Олега Евгеньевича — давайте — можно покритиковать, — подчеркнул Дибров.

Журналист добавил, что относится к Меньшикову с большим уважением и ему очень нравится исполнение артистом роли Чацкого в спектакле «Горе от ума» по одноимённой пьесе Александра Грибоедова.

Я видел Меньшикова в роли Чацкого. Я люблю смотреть «Горе от ума», кто бы его не поставил. Я видел Мишу Ефремова в роли Чацкого. Это был чудесный Чацкий, фантастический был Чацкий. И Меньшиков — будь здоров — два с половиной часа на сцене. Я получил удовольствие от его Чацкого, — заявил Дибров.

Названа сумма, которую получает художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков за выход на сцену в одном спектакле. Информацию о доходе Меньшикова раскрыла актриса Елена Бурханова-Калинина в беседе с «Комсомольской правдой».

Женщина заявила, что гонорар народного артиста за один спектакль составляет 103 тысячи рублей.

«Совпадение это или нет, но именно этой сумме равен ежемесячный оклад Олега Евгеньевича как художественного руководителя, включая надбавку за звание народного артиста», — рассказала Бурханова-Калинина, добавив, что выход на сцену худрука московского Et Cetera Александра Калягина стоит 60 тысяч рублей.

По словам артистки, сама она получает две тысячи рублей за спектакль.

«Непонятно, зачем наше руководство говорит о трудном экономическом положении, когда получает из бюджета театра бешеные деньги», — порассуждала она.

В том же материале «Комсомольской правды» отмечалось, что худрук театра имени Ермоловой принял решение о сокращении более двадцати актеров, сославшись на тяжелую финансовую ситуацию в учреждении.

Актриса театра Ермоловой Людмила Шмелёва, попавшая под массовое сокращение сотрудников, рассказала о запоях художественного руководителя театра Олега Меньшикова. В беседе с NEWS.ru она заявила, что худрука часто видели в нетрезвом состоянии.

Я не врач, не могу диагностировать. Но то, что имели место и запои, и загулы, — это однозначно. Его видели в таком виде, видели и коллеги, — вспоминает Шмелёва.

По словам актрисы, на гастролях Меньшиков мог не дать артистам выйти на сцену, так как сам из-за состояния алкогольного опьянения не имел возможности играть. В связи с этим происходили срывы спектаклей, отмечает она, хотя другие актёры могли выйти на сцену без участия худрука.

А у нас постоянно такое, это было нормой. В последнее время он, конечно, поменьше стал.<...> Видимо, кто-то влиятельный сказал ему, что так себя вести нельзя, — предположила Шмелёва.

В Театре имени Ермоловой объяснили кадровые изменения после сообщений о массовом увольнении актеров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

Как рассказали в театре, увольнения связаны с оптимизацией рабочих процессов.

«Все действия дирекции театра находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации. Главная причина изменений – оптимизация ресурсов на фоне пандемии. Дирекция театра сохраняет рабочие правоотношения со всеми сотрудниками, оставаясь в рамках законодательства и принимая во внимание интересы всех задействованных лиц», — объяснили в театре.

Ранее актриса Елена Папанова рассказала «Газете.Ru», что ее уволили из Театра им. Ермоловой в связи с «незадействованностью». При этом, по ее словам, она неоднократно просила худрука Олега Меньшикова дать ей работу, но получала отказы. Дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова заявила, что всего под сокращение попали 22 члена труппы.

Художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков в интервью mk.ru поддержал своего коллегу Олега Меньшикова, сократившего два десятка артистов Театра имени Ермоловой.

По словам Безрукова, худруки регулярно сталкиваются с необходимостью уволить профнепригодных артистов. Безруков уточнил, что переживал примерно то же, когда соединял две труппы для учреждения своего Губернского театра.

«Не берусь никого судить и не лезу в чужой огород, но давно мечтал о создании независимой комиссии, которая определяла бы квалификацию артиста — такая экспертиза должна быть. Я рад, что в премьере прошлого сезона — в «Дяде Ване» — я занял актеров старшего поколения, и они этому очень рады», — сказал он.