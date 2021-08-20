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Путин заявил об исчерпанном лимите на революции у России

Вероника Полынина
1 час назад

Россия исчерпала лимит на революции еще в XX веке, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин заявил об исчерпанном лимите на революции у России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Свой лимит на революции Россия исчерпала в XX веке, теперь мы хотим эволюции», - заявил Путин.

Он отметил, что политическая система в России развивается, все граждане имеют право на мнение, но выражать его необходимо в рамках закона.

Комментируя ситуацию с Алексеем Навальным, президент подчеркнул, что он осужден не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения.

Глава государства также отметил, что никому не следует прикрываться политической деятельностью при нарушении закона, а также использовать борьбу с коррупцией как элемент политической борьбы.

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