Наследство звезды «Дальнобойщиков» бесследно исчезло

Наследство звезды «Дальнобойщиков» Владислава Галкина бесследно исчезло. Об этом рассказал его отчим актер Борис Галкин в программе «Секрет на миллион».
«Пропало миллионов семь-восемь. Это был довольно серьезный удар», - заявил Галкин, его слова приводит «Комсомольская правда».
Он также рассказал, что вдова его пасынка Дарья Михайлова продала квартиру Владислава Галкина, которую получила в наследство, и забрала себе деньги.
«Не я ей судья, ей Богу», - сказал Галкин-старший, отметив, что после смерти Владислава они с Михайловой прекратили общение.
Напомним, Галкин и Михайлова собирались развестись, но не успели.
Борис Галки считает, что приемного сына убили, хотя по официальной версии тот умер из-за проблем с сердцем. По его словам, накануне смерти сын снял крупную сумму, чтобы сделать ремонт в квартире. Эти деньги потом пропали.
Владислав Галкин скончался 25 февраля 2010 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность с остановкой сердца.