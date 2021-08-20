Наследство звезды «Дальнобойщиков» бесследно исчезло

Наследство звезды «Дальнобойщиков» Владислава Галкина бесследно исчезло. Об этом рассказал его отчим актер Борис Галкин в программе «Секрет на миллион».

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«Пропало миллионов семь-восемь. Это был довольно серьезный удар», - заявил Галкин, его слова приводит «Комсомольская правда».

Он также рассказал, что вдова его пасынка Дарья Михайлова продала квартиру Владислава Галкина, которую получила в наследство, и забрала себе деньги.

«Не я ей судья, ей Богу», - сказал Галкин-старший, отметив, что после смерти Владислава они с Михайловой прекратили общение.

Напомним, Галкин и Михайлова собирались развестись, но не успели.

Борис Галки считает, что приемного сына убили, хотя по официальной версии тот умер из-за проблем с сердцем. По его словам, накануне смерти сын снял крупную сумму, чтобы сделать ремонт в квартире. Эти деньги потом пропали.