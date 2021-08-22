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Эксперт сказал, стоит ли сейчас покупать доллары

Лера Букина
29 минут назад

Приобретение американской валюты может оказаться выгодным в долгосрочной перспективе, заявил начальник отдела казначейства ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Андрей Махов, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт сказал, стоит ли сейчас покупать доллары
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист отметил, что на фоне повышения ключевой ставки ЦБ рубль ждет укрепление осенью. По его словам, привлекательность этой валюты повысилась.

Он также считает, что доллар колебаться не будет из-за обещаний ФРС США не повышать ставку до 2023 года. Это означает, что «американец» будет не столь интересным для инвесторов в сравнении с «россиянином».

«Однако у рубля есть такое свойство: он либо резко падает, либо резко начинает расти – это специфика валют развивающихся стран и к этому нужно быть готовым. Если брать по валютной паре рубль-доллар, диапазон ожидается тот же самый – 72-75», - заявил эксперт.

Он советует покупать доллары на деньги, которые не будут нужны в ближайшем будущем. Махов предупредил, что средства могут не быть столь прибыльными из-за неизменного курса валюты определенный период времени.

Эксперт указал на отсутствие потенциально-привлекательной валюты в мире.

«Есть, например, франк и йена, которые считаются тихой гаванью в нестабильное время. По ним отрицательная ставка, но, тем не менее, их покупают», - подчеркнул специалист «Примсоцбанка».

Самой надежной в мире валютой оказался не доллар, и не евро, а швейцарский франк. РИА Новости изучило курсы двадцатилетней давности и составило рейтинг наиболее заслуживающих доверия валют в мире. На второй строчке – чешская крона. Ей удалось существенно укрепиться по отношению к доллару. На третьей строчке - новозеландский доллар, укрепившийся на 33%. Он остается стабильным благодаря развитой рыночной экономике.

Личный счет,Андрей Махов,Примсоцбанк,Центральный банк России,ФРС,РИА "Дейта",РИА Новости,
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