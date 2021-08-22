Эксперт сказал, стоит ли сейчас покупать доллары

Приобретение американской валюты может оказаться выгодным в долгосрочной перспективе, заявил начальник отдела казначейства ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Андрей Махов, сообщает ИА DEITA.RU.

Специалист отметил, что на фоне повышения ключевой ставки ЦБ рубль ждет укрепление осенью. По его словам, привлекательность этой валюты повысилась.

Он также считает, что доллар колебаться не будет из-за обещаний ФРС США не повышать ставку до 2023 года. Это означает, что «американец» будет не столь интересным для инвесторов в сравнении с «россиянином».

«Однако у рубля есть такое свойство: он либо резко падает, либо резко начинает расти – это специфика валют развивающихся стран и к этому нужно быть готовым. Если брать по валютной паре рубль-доллар, диапазон ожидается тот же самый – 72-75», - заявил эксперт.

Он советует покупать доллары на деньги, которые не будут нужны в ближайшем будущем. Махов предупредил, что средства могут не быть столь прибыльными из-за неизменного курса валюты определенный период времени.

Эксперт указал на отсутствие потенциально-привлекательной валюты в мире.

«Есть, например, франк и йена, которые считаются тихой гаванью в нестабильное время. По ним отрицательная ставка, но, тем не менее, их покупают», - подчеркнул специалист «Примсоцбанка».