Государство начнет платить россиянам за аренду жилья

Минстрой России предложил ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Проект программы размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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В документе отмечается, что большая часть арендного фонда сейчас находится в «теневом» секторе российской экономики. Чтобы это исправить, власти планируют давать гражданам налоговый вычет за легальную аренду квартир и тем самым уравнять их в правах с покупателями недвижимости.

Новый тип налогового вычета будет предоставляться арендаторам квартир и домов на сумму в размере арендных платежей. Одновременно предлагается снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды.

Введение нового налога призвано стимулировать развитие рынка аренды в стране, заявили РБК в госкомпании «Дом.РФ».

«Будет справедливо, если у гражданина, который покупает квартиру, и у гражданина, который арендует, будут равные права и условия», — пояснил заместитель директора подразделения «Арендное жилье» в «Дом.РФ» Эльдар Асадуллаев.