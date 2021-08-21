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«Яндекс» поднимет цены на такси

Lenta.ru
19 минут назад

С 25 августа сервис «Яндекс. Такси» поднимет стоимость поездок по всей России. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Яндекс» поднимет цены на такси
Фото: Наталья Макарова / «Коммерсантъ»Наталья Макарова / «Коммерсантъ»

По данным издания, на сайте «Яндекс Go» и в социальных сетях компании информация об этом отсутствует, однако сейчас ее доводят до сведения водителей агрегатора.

Изданию подтвердили информацию об этом в пресс-службе «Яндекса», где также отметили, что в ряде регионов подорожание проезда в такси произойдет с 26 августа.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» расширяет действие фонда, который занимается финансовой поддержкой водителей и курьеров в период пандемии. Выплаты получат партнеры сервисов «Яндекс Go», среди которых «Такси», «Еда», «Лавка» и «Доставка». Отмечается, что поддержку окажут в случае недомогания курьеров и водителей после вакцинации от COVID-19.

Личный счет,Яндекс,
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