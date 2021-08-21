«Яндекс» поднимет цены на такси

С 25 августа сервис «Яндекс. Такси» поднимет стоимость поездок по всей России. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Фото: Наталья Макарова / «Коммерсантъ» Наталья Макарова / «Коммерсантъ»

По данным издания, на сайте «Яндекс Go» и в социальных сетях компании информация об этом отсутствует, однако сейчас ее доводят до сведения водителей агрегатора.

Изданию подтвердили информацию об этом в пресс-службе «Яндекса», где также отметили, что в ряде регионов подорожание проезда в такси произойдет с 26 августа.