Доллар по 86: россиян предупредили об обрушении рубля

«Доллар может подскочить к 80 рублям или даже пробить исторический максимум, установленный в начале 2016 года чуть ниже уровня 86 рублей», — отметил собеседник издания.

Подобный сценарий возможен в связи с возможным обострением экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Цены на нефть при этом могут обвалиться, и инвесторы постараются уйти из рисковых активов в доллар, спровоцировав рост курса американской валюты. Этот процесс обвалит и рубль, считает аналитик.

Высокая инфляция в США и ряде других стран может заставить регуляторов приступить к ужесточению денежно-кредитной политики. Этот фактор также будет способствовать падению спроса на сырье, снижению его стоимости и уходу инвесторов из в защитные финансовый инструменты, в том числе доллар, отказываясь и от рублевых активов.