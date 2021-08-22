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Доллар по 86: россиян предупредили об обрушении рубля

Елена Прошина
1 час назад

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин изложил сценарий, согласно которому рубль ослабнет до уровней валютного курса 2016 года. Об этом пишет «Российская газета».

Доллар по 86: россиян предупредили об обрушении рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доллар может подскочить к 80 рублям или даже пробить исторический максимум, установленный в начале 2016 года чуть ниже уровня 86 рублей», — отметил собеседник издания.

Подобный сценарий возможен в связи с возможным обострением экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Цены на нефть при этом могут обвалиться, и инвесторы постараются уйти из рисковых активов в доллар, спровоцировав рост курса американской валюты. Этот процесс обвалит и рубль, считает аналитик.

Высокая инфляция в США и ряде других стран может заставить регуляторов приступить к ужесточению денежно-кредитной политики. Этот фактор также будет способствовать падению спроса на сырье, снижению его стоимости и уходу инвесторов из в защитные финансовый инструменты, в том числе доллар, отказываясь и от рублевых активов.

Личный счет,Дмитрий Бабин,"Российская газета",
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