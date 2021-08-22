В Госдуме нашли способ защитить доходы россиян от падения

Кроме того, президент предложил произвести разовую выплату каждому российскому пенсионеру в размере 10 000 рублей. Также он высказался за единовременное перечисление всем военнослужащим страны в среднем по 15 000 рублей. При этом Путин считает необходимым сделать так, чтобы банки не имели возможности автоматически списывать подобные выплаты от государства в счет регулярных платежей граждан.