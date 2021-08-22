Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Госдуме нашли способ защитить доходы россиян от падения

Елена Прошина
1 час назад

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил законодательно закрепить механизм компенсации финансовых потерь гражданам из-за несправедливой индексации. Об этом сообщает URA.RU.

В Госдуме нашли способ защитить доходы россиян от падения
Фото: ТАССТАСС

«Индексацию надо проводить, предусматривая уровень инфляции адекватный, а не тот, который прогнозируется. Должен быть механизм компенсации социальных выплат. Он должен быть законодательно прописан, чтобы это автоматом проводилось, а не требовалось принимать решение президенту», — считает Аксаков.

Он пояснил, что выплаты, которые упоминал президент Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России», нужны для компенсации потерь, понесенных населением из-за повышенной инфляции.

Депутат отметил, что падение доходов граждан вызвано разницей между ростом проиндексированных пенсий и реальными темпами инфляции. В связи с этим, считает депутат, у людей растет разочарование.

Путин призвал «подтянуть» доходы некоторых россиян

Напомним, что на встрече с представителями «Единой России» 22 августа Путин предложил создать в стране систему поддержки семей с детьми на все время их обучения в школе.

Кроме того, президент предложил произвести разовую выплату каждому российскому пенсионеру в размере 10 000 рублей. Также он высказался за единовременное перечисление всем военнослужащим страны в среднем по 15 000 рублей. При этом Путин считает необходимым сделать так, чтобы банки не имели возможности автоматически списывать подобные выплаты от государства в счет регулярных платежей граждан.
Личный счет,Анатолий Аксаков,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,РИА Ura.ru,
99
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители