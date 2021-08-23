Валютные счета россиян поставили рекорд

К 1 августа объем средств на текущих валютных счетах россиян вырос на 17,6 процента, достигнув 35,6 миллиарда долларов, следует из данных Центрального банка (ЦБ) России.

Фото: Zhang Chunlei / Globallookpress.com Zhang Chunlei / Globallookpress.com

Приток поставил рекорд, став самым резким с 2017 года, когда объем сбережений физлиц на валютных счетах увеличился более чем на 20 процентов, подсчитало РБК. В июле остатки на счетах прибавили 895 миллионов, а с начала года 5,3 миллиарда.

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При этом объем срочных вкладов упал на 3,8 миллиарда (6,2 процента), к 1 августа составив 58 миллиардов. Отток был меньшим, чем в прошлом году, когда за аналогичный период россияне сняли валюту на 9,7 миллиарда долларов. Тогда деньги не оказывались на счетах, а выводились из банков, по предположению Центробанка, на крупные покупки.

В целом валютные сбережения в банках с начала года выросли до 93,6 миллиарда долларов (рост в 1,6 процента). По данным ЦБ, в июне средневзвешенная ставка по вкладам в долларах сроком до года была на уровне 0,46 процента, на срок от года — 0,65 процента. В евро доходность аналогичных депозитов достигала 0,06 процента и 0,34 процента годовых.

Эксперты полагают, что рост остатков на валютных счетах стал в первую очередь следствием перераспределения сбережений. Нулевые ставки в евро и низкие в долларах, даже до выплаты налогов, приводят к тому, что люди не продлевают ранее открытые депозиты, объяснил заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин. Клиенты могут выбирать валютные счета как более ликвидный инструмент, согласен управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

При этом, по мнению специалиста, ускорение притока сбережений на счета в валюте может быть обусловлено еще и высоким сезоном, когда спрос на валюту в целом растет. Определенный запас сбережений, вероятно, связан и с тем, что весной выплачиваются бонусы по итогам прошлого года, добавил Сусин.

Как объяснили в Сбербанке, переток средств на текущие счета — глобальный тренд, который касается и рублей, и валюты. «При относительно небольшой разнице в ставках со вкладами (в валюте особенно) клиенты выбирают гибкие сберегательные продукты, в частности, сберегательные счета», — говорит представитель Сбербанка. В самом кредитном учреждении существенного перетока не видят, его клиенты подавляющую долю сбережений хранят в рублях.