ОСАГО может подорожать из-за техосмотра

«Плохое техническое состояние автомобиля — это риск, и его страховые компании во всем мире всегда будут учитывать. Они, я уверен, сейчас будут обращаться в ЦБ с просьбой о повышении тарифов на ОСАГО просто потому, что у них появляется аргументация: они не могут оценить техническое состояние автомобилей», — подчеркнул он.