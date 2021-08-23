ОСАГО может подорожать из-за техосмотра

Страховые компании могут начать повышать цены в связи с тем, что россиянам позволили не получать диагностическую карту на автомобиль перед покупкой ОСАГО, заявил в интервью Business FM президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
«Плохое техническое состояние автомобиля — это риск, и его страховые компании во всем мире всегда будут учитывать. Они, я уверен, сейчас будут обращаться в ЦБ с просьбой о повышении тарифов на ОСАГО просто потому, что у них появляется аргументация: они не могут оценить техническое состояние автомобилей», — подчеркнул он.
Эксперт, в свою очередь, опасается того, что
страховщики будут обвинять водителей в той или иной неисправности в автомобиле. Так, система аварийных выплат может в корне измениться.
Специалист делает ставку лишь на штрафы для водителей за отсутствие диагностической карты, однако они будут введены с 1 марта 2022 года.
В России с 22 августа вступили в силу новые правила получения полиса ОСАГО. Водителям больше не придется предъявлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании. Благодаря новому закону власти намерены победить незаконный бизнес.