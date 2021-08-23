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Выплатят не всем: Кому придется самостоятельно копить на пенсию

Лера Букина
1 час назад

Формировать свою пенсию самостоятельно должны некоторые категории россиян. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России, сообщает ИА DEITA.RU.

Выплатят не всем: Кому придется самостоятельно копить на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, адвокаты и нотариусы, индивидуальные предприниматели, самозанятые, а также россияне, работающие за рубежом, должны сами направлять взносы на обязательное пенсионное страхование.

В ПФР указали, что на пенсию от государства не смогут рассчитывать те, кто систематически не отчисляет взносы. Такие граждане занимаются формированием своей пенсии самостоятельно, в частности, за счет добровольных взносов.

Россияне, у которых есть необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, могут рассчитывать на досрочную пенсию. Об этом заявили в отделении Пенсионного фонда России по Калининградской области. Досрочную пенсию в таком случае назначают на пять лет раньше общего пенсионного возраста. Однако существуют определенные условия.

«Справедливая Россия» обратилась в кабмин с просьбой осведомить о сроках индексации пенсий работающим пенсионерам. Запрос составлен на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента. Как выяснилось, к депутатам обращается много работающих пенсионеров, которые жалуются на то, что им не индексируют пенсии. По словам автора запроса, это - нарушение положения об обязательности осуществления индексации в соответствии с частью 6 статьи 75 Конституции РФ.

Личный счет,Татьяна Голикова,Справедливая Россия,Пенсионный фонд РФ,РИА "Дейта",
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