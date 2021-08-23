Выплатят не всем: Кому придется самостоятельно копить на пенсию

Формировать свою пенсию самостоятельно должны некоторые категории россиян. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как отмечается, адвокаты и нотариусы, индивидуальные предприниматели, самозанятые, а также россияне, работающие за рубежом, должны сами направлять взносы на обязательное пенсионное страхование.

В ПФР указали, что на пенсию от государства не смогут рассчитывать те, кто систематически не отчисляет взносы. Такие граждане занимаются формированием своей пенсии самостоятельно, в частности, за счет добровольных взносов.

Россияне, у которых есть необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, могут рассчитывать на досрочную пенсию. Об этом заявили в отделении Пенсионного фонда России по Калининградской области. Досрочную пенсию в таком случае назначают на пять лет раньше общего пенсионного возраста. Однако существуют определенные условия.