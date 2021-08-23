Россияне понесли валюту в банки

С начала года сбережения граждан на валютных счетах в банках увеличились на 17,6%, что стало самым крупным приростом с 2017 года, сообщает РБК. Перекладывание средств с депозитов и скупка валюты осуществляются в условиях роста инфляции.

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Согласно статистике Банка России, россияне предпочитают переводить валюту со вкладов на текущие счета в банках. Как отмечается, в январе—июле их средства на текущих валютных счетах увеличились на 17,6%, до $35,6 млрд на 1 августа. В 2017 году за семь месяцев объём сбережений физлиц на валютных счетах вырос на 20,1%.

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За июль остатки на счетах в иностранной валюте увеличились на $895 млн, а с начала года — $5,3 млрд. Также на рынке зафиксировано падение объёма срочных валютных вкладов населения, а именно на $3,8 млрд (6,2%), до $58 млрд на 1 августа.

Стоит также отметить, что с начала 2021 года в целом валютные сбережения населения в банках увеличились на $1,5 млрд, до $93,6 (1,6%).

Основным фактором, влияющим на рост остатков на валютных счетах физлиц, является перераспределение сбережений, считают эксперты.

«Нулевые ставки в евро и очень низкие ставки в долларах даже до налогообложения способствуют тому, что депозиты, открытые ранее в валюте, не продлеваются», — указал заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин.

Управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин объяснил, почему россияне делают выбор в пользу более ликвидных инструментов - валютных счетов. По его словам, ставки по депозитам в валюте являются низкими даже при размещении вклада на длительный срок.

«Я думаю, логика вкладчика простая: если он ожидает, что годовая ставка не компенсирует его ожидание по курсу, то скорее предпочитает держать в валюте», - отметил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

По его словам, в июле—августе российские кредитные организации взяли курс на повышение ставок по рублевым вкладам вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ. Увеличение доходности рублевых пассивов уже наметилось и, вероятно, сократит конверсию сбережений в валюту, считает Лопатин.