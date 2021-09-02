Инструкция: как получить новую работу за 3 месяца

Сезон студенческих каникул и летнего отдыха неминуемо подходит к концу, а значит, самое время подумать о работе. Ситуация на рынке занятости сейчас осложняется непростым положением бизнеса, который из-за пандемии COVID-19 вынужден ограничивать себя в тратах, в том числе на подбор новых кадров.

Естественно, заботы о «хлебе насущном» острее всего ощущают те, кто в данный момент остался без заработка и без востребованной профессии, с которой трудоустройство серьезных трудностей собой не представляет. Впрочем, освоить и новую специальность с нуля – не такой уж глобальный вызов, как может показаться на первый взгляд. На помощь людям, временно оказавшимся без работы, или молодым специалистам, пока не нашедшим себя в карьерном плане, а также мамам дошкольников придет программа обучения, которую проводит государство с помощью Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия). В простом и понятном формате «вопрос-ответ» «Рамблер» рассказывает о том, как в короткий срок освоить новые навыки и обеспечить себе достойный заработок.

Фото: Николай Журавлев / пресс-служба Ворлдскиллс Россия

1. У меня нет специальности и диплома. Я все равно могу попасть в программу обучения?

Аттестат о среднем образовании – это единственный документ, необходимый для того, чтобы начать обучение по целому ряду программ из тех, которые предлагает Ворлдскиллс Россия. Данное условие выгодно отличает подход Агентства развития профессионального мастерства от других программ профессиональной переподготовки – там требуют диплом об окончании вуза или как минимум колледжа или училища. Если у вас уже есть профессиональное образование, вы тоже можете освоить новую специальность или повысить квалификацию.

Фото: Николай Журавлев / пресс-служба Ворлдскиллс Россия

2. Какие есть возрастные и другие критерии отбора, которым надо соответствовать для участия в программе?

Стать участником программы обучения может любой, кто ищет работу и обратился в центр занятости. Кстати, наличие работы на момент подачи заявки на обучение также проблемой не является – программа рассчитана и на работающих граждан, и на безработных.

Участниками могут также стать люди старше 50 лет и предпенсионеры (люди, которым остается пять лет до выхода на пенсию) и мамы детей до 3 лет. Нет сложностей для получения новых навыков и для неработающих женщин с детьми дошкольного возраста.

Важно и то, что обучение в рамках программы бесплатное и осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Фото: Николай Журавлев / пресс-служба Ворлдскиллс Россия

3. Какими специальностями можно овладеть в ходе обучения?

Работодатели сейчас зачастую избегают термина «профессия», говоря о наличии у кандидата на вакансию определенного набора практических умений. Получение навыков, на которых строится функционал сотрудника, не предполагает длительного обучения – а значит, через три месяца после начала курса выпускник программы сможет уже выйти на работу. Всего Ворлдскиллс Россия предлагает свыше 700 программ по 170 профессиональным компетенциям – от парикмахеров и кондитеров до сварщиков и операторов дронов.

Фото: Николай Журавлев / пресс-служба Ворлдскиллс Россия

4. Точно ли мне дадут работу после прохождения программы?

После обучения выпускники программ Ворлдскиллс сдают демонстрационный экзамен, на котором показывают освоенные практические навыки. Им выдается традиционный документ, подтверждающий приобретенную квалификацию, а также скиллс-паспорт с перечнем профессиональных навыков. Для работодателей, уже знакомых с деятельностью Ворлдскиллс Россия, скиллс-паспорт – гарантия заявленной квалификации соискателя.

Поскольку перечень компетенций в каждом конкретном регионе определяется по заявкам и потребностям работодателей, то и обучение идет по востребованным там компетенциям, а размер зарплаты устанавливается на уровне не ниже средней на местном рынке труда.

Фото: Николай Журавлев / пресс-служба Ворлдскиллс Россия

В любом случае, когда обучение осуществляется под конкретную вакансию в регионе, между участником программы, центром обучения и работодателем заключается трехсторонний договор, который гарантирует трудоустройство. Нужно только успешно сдать демонстрационный экзамен. Можно пойти и по другому пути – например, по окончании программы стать самозанятым или индивидуальным предпринимателем (ИП).

При разработке новых компетенций учитываются и потребности работодателей. Например, после консультаций со студией Bytex весной этого года была создана компетенция «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения». По словам руководителя отдела подготовки и развития персонала компании Александра Торговкина, «весьма удачная кооперация» с Ворлдскиллс Россия «позволяет решать вопрос о подготовке очень востребованных на рынке IT-специалистов за достаточно короткие строки».

Фото: Николай Журавлев / пресс-служба Ворлдскиллс Россия

5. Можно ли пройти обучение, если я планирую работать в статусе самозанятого?

Безусловно – просто в этом случае заключается двухсторонний, а не трехсторонний контракт, в котором не участвует конкретный работодатель. Важно и то, что самозанятым можно быть, уже имея место работы – никто не мешает оформить такой статус и вести профессиональную деятельность параллельно с основной работой, отмечает заместитель генерального директора по подготовке кадров, директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская.

«Cейчас мы со своими слушателями формируем это направление самозанятости на основе того профессионального навыка, который они получили, - говорит она. - То есть самозанятым может быть сварщик, строитель, специалист в сфере услуг, няня, сиделка. Это всё различные формы самозанятости, самостоятельной профессиональной деятельности».

Для самозанятых, помимо основной профессии, важно уметь делать две вещи – продвигать свои услуги, предлагая себя клиенту, а также разбираться в финансовых вопросах и бухучете. С этими вопросами также можно разобраться в рамках программы обучения Ворлдскиллс Россия.

Фото: Николай Журавлев / пресс-служба Ворлдскиллс Россия

6. Неужели можно так быстро освоить новые навыки и получить работу?

Да. Срок обучения зависит от выбранной программы и от графика обучения. При этом чаще всего обучение длится от 3 недель до 3 месяцев.

Уже после выхода на работу выпускникам программы, как правило, помогают прикрепленные к ним на новом месте наставники, рассказала Татьяна Чумарная, эксперт с правом проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Парикмахерское искусство».

«Работодатели приходят и предлагают пройти стажировку у себя в салоне с последующим трудоустройством. Это очень положительная практика, - говорит она. - Как правило, работодатели предлагают своих опытных мастеров в качестве наставника. И прикрепляют к этому специалисту начинающего мастера на определенный срок, в среднем это около трех месяцев. Это очень удобно: начинающий мастер не брошен и всегда может задать вопрос».

Еще один важный плюс программ Ворлдскиллс Россия – возможность передачи современных навыков и знаний слушателям и работодателям в глубинке. Не все могут отправиться на учебу в областной центр, а в колледжах и техникумах небольших городов не всегда работают с высокотехнологичным оборудованием. Ворлдскиллс Россия в свою очередь организует обучение по единому стандарту качества, поэтому совершенно не важно, где живет участник.

Фото: Николай Журавлев / пресс-служба Ворлдскиллс Россия

7. Может так получиться, что для меня не найдется свободного места в Программе?

Масштаб национального проекта «Демография», в рамках которого действует программа обучения таков, что шансов остаться «за бортом» практически нет. Только в нынешнем году Агентство Ворлдскиллс Россия обучит востребованным и перспективным на региональных рынках труда профессиям более 56 тыс. человек, а в последующие годы до 2024-го – свыше 41 тыс. ежегодно. Ожидается, что минимум три четверти участников будут трудоустроены или займутся самостоятельной деятельностью, используя полученные профессиональные навыки.

Узнать о том, как подать заявку на обучение, можно на сайте Ворлдскиллс Россия.