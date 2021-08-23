Как магазины обманывают любителей скидок

Россиянам следует быть осторожными при покупке товаров со скидкой и проверять чек, не отходя от кассы, считают эксперты, опрошенные агентством «Прайм». Так, зачастую скидки приносят прибыль именно продавцам, так как им удается ввести в заблуждение покупателей, отмечают они.

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Всегда нужно себя спрашивать, нужно ли покупать лишний товар, отметил доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепёлкин.

По его словам, сегодня потребители купят, скорее, 4 яблока за 99 рублей, чем одно за 25. Перепелкин отмечает, подход «вы можете продать что угодно и кому угодно за любые деньги, но один раз» в наше время активно применяем на рынке.

«Как правило, в определенный сезон или день продавцы действительно устанавливают максимальные скидки, но не на весь ассортимент, а на одну или несколько ходовых или флагманских позиций, или на устаревший и не самый популярный товар, а на оставшееся предложение скидки могут быть минимальными или отсутствовать вовсе. Все это привлекает потребителей в магазин», — говорит эксперт.

Так объем потребительской корзины увеличивается.

Доверчивость покупателя приносит продавцу

приток наличности и оборотных средств, освобождение складов и от залежалого товара, а также новых лояльных потребителей.

Яркие ценники с «новыми» цифрами – хитрая уловка для тех, кто покупает товары. Однако зачеркнутой цены могло и не быть, отмечает

управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Обманывают покупателей и на кассе: подставляют лишнее в чек, подменяют или искажают штрих-код на товаре и другое.

Обманывают с акциями 1+1.