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Какие изменения по больничным ждут россиян 1 сентября

Лера Букина
35 минут назад

С 1 сентября родители детей до семи лет включительно смогут рассчитывать на максимальные выплаты по больничному листу при болезни ребенка. Стаж работы брать в расчет не будут, сообщает «Российская газета».

Какие изменения по больничным ждут россиян 1 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выплаты по больничным листам будут касаться 1,5 миллиона родителей каждый год, указали в Минтруде.

Как отмечается, такая мера не увеличит расходы работодателя - выплаты будут осуществляться напрямую из бюджета Фонда социального страхования (ФСС). Родители не будут должны оформлять какие-либо дополнительные документы, поскольку расчеты будет производить фонд.

Согласно общим правилам, на размер пособия по временной нетрудоспособности влияет продолжительность страхового стажа. При наличии страхового стажа менее пяти лет

выплаты по больничному листу достигают 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц, при страховом стаже от 5 до 8 лет выплаты составляют 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей среднем за месяц. Больничный будет равен 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц, при наличии стажа более восьми лет. Максимальные суммы выплат полагаются только работникам с достаточно высоким средним заработком.

«Теперь стаж для родителей маленьких детей не будет иметь значение. Размер больничных будет зависеть от зарплаты родителя. Так, нужно будет сложить доходы за 2 последних года и разделить эту сумму на 730 (количество дней в двух годах)», — заявил адвокат Владимир Постанюк.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин в рамках своего ежегодного послания поручил оплачивать больничные родителям дошкольников полностью. Он отметил, что больничные по уходу за ребенком до семи лет необходимо оплачивать в полном объеме, вне зависимости от стажа работы.

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